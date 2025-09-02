ИЗПРАТИ НОВИНА
Земетресение близо до България
Автор: Елиза Дечева 12:36
©
От Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) съобщиха за земетресение с магнитуд 3.3 по скалата на Рихтер в северната ни съседка Румъния. 

Регистрирано е на около 71 км от Бузау, Румъния и на 15 км от Видра. Според данните на EMSC трусът е станал около 11:50 часа местно време. 

От НИГГГ-БАН казаха обаче, че земетресенените е с магнитуд 2.6 и е станало около 8:50 часа местно време.


