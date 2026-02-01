ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Зеленски: Няма да се съгласим да дадем Донецк и Луганск на Русия
"Украйна е готова за съществен разговор и ние сме заинтересовани резултатът да ни доближи до реален и достоен край на войната“, написа президентът.
Припомняме, че на 23 и 24 декември в Абу Даби се проведоха тристранни преговори между Украйна, САЩ и Руската федерация за прекратяване на руско-украинската война. Според съобщения в медиите, все още няма решения относно ''териториалните въпроси''.
Зеленски нарече въпросите за контрола над Донбас и Запорожката АЕЦ най-трудните в преговорите.
''Позицията на Украйна обаче не се е променила: Киев няма да се съгласи да даде Донецка и Луганска области на Русия'', заяви президентът.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също по-ра посочи, че ключовият въпрос по време на мирните преговори е въпросът за Донбас, който ще бъде "много труден“ за разрешаване.
Вместо това Кремъл настоява за така наречената формула "Анкъридж“, която се състои в изтегляне на Въоръжените сили на Украйна от Донбас и замразяване на настоящите фронтови линии.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4736
|предишна страница [ 1/790 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
SpaceX ограни използването на Starlink от Русия
14:02 / 01.02.2026
Увеличи се броят на жертвите от влаковата катастрофата в Испания
18:48 / 31.01.2026
Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на...
15:29 / 31.01.2026
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се ...
12:30 / 29.01.2026
Агентите, застреляли Aлекс Прети в Минеаполис, са отстранени
21:38 / 28.01.2026
Вижте кадрите от смъртоносната катастрофа с фенове на ПАОК в Румъ...
12:34 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS