Зеленски: Няма да се съгласим да дадем Донецк и Луганск на Русия

© Следващите тристранни срещи между Украйна, Русия и САЩ за установяване на мир ще се проведат на 4 и 5 февруари в Абу Даби. Това заяви в неделя, 1 февруари, украинският президент Володимир Зеленски в социалната платформа Х след доклад на украинския преговарящ екип.



"Украйна е готова за съществен разговор и ние сме заинтересовани резултатът да ни доближи до реален и достоен край на войната“, написа президентът.



Припомняме, че на 23 и 24 декември в Абу Даби се проведоха тристранни преговори между Украйна, САЩ и Руската федерация за прекратяване на руско-украинската война. Според съобщения в медиите, все още няма решения относно ''териториалните въпроси''.



Зеленски нарече въпросите за контрола над Донбас и Запорожката АЕЦ най-трудните в преговорите.



''Позицията на Украйна обаче не се е променила: Киев няма да се съгласи да даде Донецка и Луганска области на Русия'', заяви президентът.



Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също по-ра посочи, че ключовият въпрос по време на мирните преговори е въпросът за Донбас, който ще бъде "много труден“ за разрешаване.



Вместо това Кремъл настоява за така наречената формула "Анкъридж“, която се състои в изтегляне на Въоръжените сили на Украйна от Донбас и замразяване на настоящите фронтови линии.