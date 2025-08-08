ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затвориха Дарданелите заради масивни пожари в Турция
По информация на валията на Чанаккале - Йомер Тораман, към момента на територията на окръга бушуват два големи пожара – един в местност близо до село Саръджаели, само на няколко километра от град Чанаккале, и друг в района на градчето Байрамич, на около 40 километра южно от град Чанаккале.
Във връзка с пожарите към момента са евакуирани студентите от кампуса на университета в град Чанаккале, който се намира в края на града, както и три села в района на Байрамич.
Същевременно в ранния следобед турското министерство на транспорта обяви временно преустановяване на корабния трафик и в двете посоки на Дарданелите с цел улесняване на събирането на вода от въздушните екипи, които се включват в гасенето на пожара. Малко по-късно бяха преустановени и полетите на гражданската авиация на летището в град Чанаккале, като то остана отворено единствено за самолети и хеликоптери, участващи в гасенето на пожарите.
По информация на местните власти към момента в гасенето на двата пожара участват общо осем самолета, четири хеликоптера, 46 пожарни коли и близо 300 пожарникари, подкрепени от голям брой доброволци, съобщават от БТА.
