Засякоха силно земетресение в Гърция

© Данни на Европейския-средиземноморски сеизмологичен сеизмологичен център (EMSC) сочат, че трус с магнитуд 4.0 по скалата на Рихтер е ударил съседката ни Гърция.



Регистрирано е около 12:33 часа местно време на 46 км от Перистери и на 5 км от Тивай, Гърция.



Не се съобщава за пострадали. "Фокус" припомня, че поредно силно земетресение разлюля и другата ни съседка, Турция.