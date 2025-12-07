Възможни са затруднения по границите заради стачките на гръцките фермери

© Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на МПС през граничните преходи. Това съобщават от гранична полиция.



"Фокус" припомня, че през вчерашния ден гръцките фермери блокираха ГКПП "Капитан Петко войвода - Орменион" и "Кулата-Промахон".



Недоволството на фермерите е предизвикано от неизплатени субсидии.