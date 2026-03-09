ЗАРЕЖДАНЕ...
Втора иранска ракета над Турция
©
Иранска ракета е пресечена, отломки падат в Газиантеп.
"Балистично оръжие, изстреляно от Иран и навлизащо в турското въздушно пространство, е неутрализирано от въздушните и ракетни сили на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие“, заявява Министерството на националната отбрана в своето изявление на X.
Потвърждението идва след по-ранни съобщения за предполагаеми фрагменти от ракета, намерени в района на Газиантеп, където жандармерийските сили са отцепили района и започнали разследване.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Мултифондовете: От 1 септември до 30 ноември трябва да решим как да бъдат управлявани парите ни
06.03
Тръмп: Куба е следващата
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иран обяви името на новия си върховен лидер
22:55 / 08.03.2026
Властите в Израел: С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за...
16:40 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.