Все повече българи купуват имоти в Кипър

© Има засилен интерес от българи за покупка на жилища в Кипър. Това разказаха в предаването Money.bg норвежката Ан-Вероника Стефансен и българката Надя Антонсон, които са основателки на компанията Cyperium.



"Имаме два типа инвеститори от България - това са млади двойки или семейства, които си купуват втори дом, ваканционен дом или се преместват в Кипър, за да работят дистанционно. И втората група са инвеститори, които търсят висока доходност, а също за почивка и отдаване под наем дългосрочно", Надя Антонсон пред Bulgaria ON AIR.



"Продават се предимно вили, а при апартаментите по-скоро са инвеститори за краткосрочни наеми. Но семействата търсят вили", допълни Ан-Вероника Стефансен.



"На едно място можем да помогнем на хората да се прелокират, на инвеститорите да инвестират в Кипър и да е по-лесно за хората да минат през системата", подчерта тя.