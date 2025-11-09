ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Все повече българи купуват имоти в Кипър
"Имаме два типа инвеститори от България - това са млади двойки или семейства, които си купуват втори дом, ваканционен дом или се преместват в Кипър, за да работят дистанционно. И втората група са инвеститори, които търсят висока доходност, а също за почивка и отдаване под наем дългосрочно", Надя Антонсон пред Bulgaria ON AIR.
"Продават се предимно вили, а при апартаментите по-скоро са инвеститори за краткосрочни наеми. Но семействата търсят вили", допълни Ан-Вероника Стефансен.
"На едно място можем да помогнем на хората да се прелокират, на инвеститорите да инвестират в Кипър и да е по-лесно за хората да минат през системата", подчерта тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
САЩ изпращат стратегически бомбардировачи на Източния фланг на Ев...
10:02 / 09.11.2025
Близо един милион души са евакуирани заради приближаващ тайфун
09:56 / 09.11.2025
Вучич: Българите не чакат ''Лукойл'' да спре, а действат, ние не ...
22:30 / 08.11.2025
Евростат: Обезщетенията за старост и тези за болест гълтат милиар...
17:33 / 08.11.2025
Хърватски експерти: Следете цените на кафето, след като еврото вл...
14:07 / 08.11.2025
Кристалина Георгиева за Бюджет 2026: Трябва да внимаваме с дефици...
12:33 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS