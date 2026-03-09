ЗАРЕЖДАНЕ...
Войната в Иран може да доведе до по-висока глобална инфлация
Изпълнителният директор Кристалина Георгиева заявява, че 10% увеличение на цените на петрола, ако се запази през по-голямата част от годината, ще доведе до 40 базисни пункта увеличение на глобалната инфлация.
Цената на петрола с рекорден скок от пандемията насам
"Виждаме, че устойчивостта отново е подложена на изпитание от новия конфликт в Близкия изток“, заявява Георгиева по време на симпозиум, организиран от японското министерство на финансите.
"Моят съвет към политиците в тази нова глобална обстановка е да мислят за немислимото и да се подготвят за него“, допълва тя.
