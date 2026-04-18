С наближаването на летния сезон Гърция остава предпочитана дестинация за хиляди българи, но властите в южната ни съседка предупреждават за безкомпромисни проверки. Ваканцията може бързо да се превърне в административен кошмар, ако туристите не са запознати със специфичните местни забрани, които надхвърлят стандартните правила за движение по пътищата.

Както информира Plovdiv24.bg, гръцката полиция и бреговата охрана вече провеждат засилени акции не само по магистралите, но и в защитените природни и археологически зони. Глобите са солени, а в някои случаи се стига и до принудителни мерки, които могат да провалят прибирането ви у дома.

Опасни "сувенири“ и строг дрескод в античните обекти

Една от най-големите грешки е вземането на "камъче за спомен“ от археологически обекти. Законът в Гърция третира това като кражба на културно наследство, което може да доведе до арест и санкции в размер на хиляди евро. Същевременно, дамите трябва да внимават с обувките – носенето на тънки токчета на места като Акропола е строго забранено, тъй като уврежда античните настилки. Глобата за това нарушение може да достигне до 900 евро.

Капани при паркирането и наемането на автомобил

Гръцките полицаи са известни с това, че при неправилно паркиране не само пишат фишове (от 40 до 150 евро), но и масово свалят регистрационните табели на автомобилите. Връщането им е тромава процедура, която често изисква плащане на място и чакане. Ако пък сте с кола под наем, глобите ще ви застигнат директно през кредитната карта, заедно с допълнителни административни такси от рент-а-кар компанията.

Нови забрани: Пясък, камъчета и къмпинг

Освен традиционните санкции за алкохол зад волана (до 1200 евро) и говорене по телефон (100 евро), туристите трябва да знаят за още няколко критични забрани:

- Изнасяне на бял пясък и миди: На популярни плажове като Лалария на Скиатос изнасянето на характерните бели камъчета е строго забранено и се санкционира с глоби от 400 до 1000 евро.

- Диво къмпингуване: Разпъването на палатка или нощуването в кемпер извън регламентираните къмпинги е абсолютно забранено и се следи стриктно, особено в Халкидики и по островите.

- Пушене на плажа: В Гърция все повече общини въвеждат зони "без тютюнев дим“ на плажовете, а изхвърлянето на угарка в пясъка може да ви коства сериозна сума.

Гръцките власти напомнят, че незнанието на закона не е оправдание.