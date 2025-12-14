© Хаос настъпи на плажа Бонди в Сидни, Австралия, където двама въоръжени мъже откриха огън по събралите се хора по-рано днес, около 18:30 ч. местно време. На фона на това в интернет се разпространява видео на свидетел, който oбезврежда един от стрелците, предава Ndtv.World



Смелата постъпка е заснета от друг очевидец на трагедията, а видеото вече стана вайръл в социалните мрежи.



15-секундното видео показва как невъоръжен очевидец, се прикрива зад паркирани наблизо коли. В моментът в който един от стрелците застава с гръб към него, той действа - затичва се към стрелеца, напада го в гръб, сграбчва и притиска с ръце врата на въоръжения мъж, след коeто му отнема пушката. Стрелецът пада на земята, докато добрият самарянин насочва оръжието към него.



Стрелба на плажа Бонди



12 души, включително мъж, за когото се смята, че е един от стрелците, са убити при масовата стрелба. Вторият предполагаем стрелец е в критично състояние, обяви полицията на Нов Южен Уелс. Съобщава се за единадесет ранени, двама от които са полицаи, уточниха местните власти, добавяйки, че се очаква броят на жертвите да се увеличи с продължаването на операцията. Според очевидци, въоръжените мъже са произвели около 50 изстрела.



BREAKING: Video shows how bystander disarmed one of the Bondi Beach gunmen pic.twitter.com/YN9lM1Tzls — The Spectator Index (@spectatorindex) December 14, 2025