|Видео показва как очевидец обезврежда един от стрелците от плажа в Австралия
Смелата постъпка е заснета от друг очевидец на трагедията, а видеото вече стана вайръл в социалните мрежи.
15-секундното видео показва как невъоръжен очевидец, се прикрива зад паркирани наблизо коли. В моментът в който един от стрелците застава с гръб към него, той действа - затичва се към стрелеца, напада го в гръб, сграбчва и притиска с ръце врата на въоръжения мъж, след коeто му отнема пушката. Стрелецът пада на земята, докато добрият самарянин насочва оръжието към него.
Стрелба на плажа Бонди
12 души, включително мъж, за когото се смята, че е един от стрелците, са убити при масовата стрелба. Вторият предполагаем стрелец е в критично състояние, обяви полицията на Нов Южен Уелс. Съобщава се за единадесет ранени, двама от които са полицаи, уточниха местните власти, добавяйки, че се очаква броят на жертвите да се увеличи с продължаването на операцията. Според очевидци, въоръжените мъже са произвели около 50 изстрела.
