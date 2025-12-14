ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Видео показва как очевидец обезврежда един от стрелците от плажа в Австралия
Автор: Борислава Благоева 15:31Коментари (0)258
©
Хаос настъпи на плажа Бонди в Сидни, Австралия, където двама въоръжени мъже откриха огън по събралите се хора по-рано днес, около 18:30 ч. местно време. На фона на това в интернет се разпространява видео на свидетел, който oбезврежда един от стрелците, предава Ndtv.World

Смелата постъпка е заснета от друг очевидец на трагедията, а видеото вече стана вайръл в социалните мрежи.

15-секундното видео показва как невъоръжен очевидец, се прикрива зад паркирани наблизо коли. В моментът в който един от стрелците застава с гръб към него, той действа -  затичва се към стрелеца, напада го в гръб, сграбчва и притиска с ръце врата на въоръжения мъж, след коeто му отнема пушката. Стрелецът пада на земята, докато добрият самарянин насочва оръжието към него.

Стрелба на плажа Бонди

12 души, включително мъж, за когото се смята, че е един от стрелците, са убити при масовата стрелба. Вторият предполагаем стрелец е в критично състояние, обяви полицията на Нов Южен Уелс. Съобщава се за единадесет ранени, двама от които са полицаи, уточниха местните власти, добавяйки, че се очаква броят на жертвите да се увеличи с продължаването на операцията. Според очевидци, въоръжените мъже са произвели около 50 изстрела.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:34 / 14.12.2025
Положителен развой за най-голямото българско училище зад граница
20:31 / 12.12.2025
Земетресение в Румъния
11:42 / 12.12.2025
Банка за сперма е разпространявала генетично рисков донор, близо ...
10:05 / 12.12.2025
Мост над Марица ще свърже Гърция и Турция
22:18 / 11.12.2025
Зеленски говори за референдум: Въпросът за териториите трябва да ...
22:01 / 11.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Държавата създава "Магазин за хората"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: