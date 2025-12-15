Желязков: Дълбоко съм шокиран

© Дълбоко съм шокиран от бруталната атака по време на честванията на Ханука в Австралия. България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност, заявява премиерът в оставка Росен Желязков в платформата Х.



"Мислите ни са с жертвите, техните семейства и първите реагиращи", добавя Росен Желязков.