|Великобритания въвежда нови данъци и ограничения, които ще засегнат и българи
Подобно на България, и Великобритания е изправена пред сериозен държавен дълг, а около парламента протичат протести, докато вътре се обсъжда държавният бюджет. Дебатите са напрегнати, тъй като се налага ново увеличаване на данъчната тежест.
Финансовият министър Рейчъл Рийвс обяви, че от 2028 г. ще бъде въведена допълнителна такса към общинските данъци за скъпи имоти в Англия. Тя ще бъде:
-2500 паунда годишно за имоти над 2 милиона паунда
-7500 паунда за имоти над 5 милиона паунда
Очаква се мярката да донесе над 400 милиона паунда до 2031 г. и да засегне под 1% от жилищата в страната.
Не само богатите, но и милиони британци със средни доходи ще внасят повече в бюджета заради нови данъчни промени – включително върху електромобили, алкохол, хазарт и млечни напитки.
Опозиционната Консервативна партия обвини министъра на финансите, че нарушава обещанията си и че рекордното данъчно бреме прогонва бизнес лидери от страната.
Младите работници под 21 години ще получат по-висока минимална заплата. В същото време чуждестранните студенти ще плащат нова годишна такса от 925 паунда. Значително се затягат и условията за получаване на помощи и пенсии от имигранти.
Рейчъл Рийвс заяви, че британските данъкоплатци "не трябва да финансират пенсии на хора, живеещи в чужбина, които може никога да не са плащали данъци в страната“. Затова:
-ще бъде премахнат достъпът до доброволни второкласни осигурителни вноски за хора, живеещи в чужбина
-минималният срок, в който човек трябва да е живял или работил във Великобритания, за да получава пенсия, ще бъде увеличен на 10 години
-размерът на вноските за живеещи в чужбина ще се повиши
Промените ще се отразят на българи, които са се завърнали в България, но продължават да се осигуряват във Великобритания с цел бъдеща пенсия, информира Нова тв.
