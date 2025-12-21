ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Великобритания въвежда нови данъци и ограничения, които ще засегнат и българи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:51Коментари (0)509
© iStock
Освен пенсиите, се променят и условията за социални помощи и такси за чуждестранни студенти. Според правителството целта е повече бюджетни средства да достигат до местното население. Обществени нагласи показват нарастващо недоволство, че системите за здравеопазване, образование и социални услуги са натоварени от големия брой чужденци.

Подобно на България, и Великобритания е изправена пред сериозен държавен дълг, а около парламента протичат протести, докато вътре се обсъжда държавният бюджет. Дебатите са напрегнати, тъй като се налага ново увеличаване на данъчната тежест.

Финансовият министър Рейчъл Рийвс обяви, че от 2028 г. ще бъде въведена допълнителна такса към общинските данъци за скъпи имоти в Англия. Тя ще бъде:

-2500 паунда годишно за имоти над 2 милиона паунда

-7500 паунда за имоти над 5 милиона паунда

Очаква се мярката да донесе над 400 милиона паунда до 2031 г. и да засегне под 1% от жилищата в страната.

Не само богатите, но и милиони британци със средни доходи ще внасят повече в бюджета заради нови данъчни промени – включително върху електромобили, алкохол, хазарт и млечни напитки.

Опозиционната Консервативна партия обвини министъра на финансите, че нарушава обещанията си и че рекордното данъчно бреме прогонва бизнес лидери от страната.

Младите работници под 21 години ще получат по-висока минимална заплата. В същото време чуждестранните студенти ще плащат нова годишна такса от 925 паунда. Значително се затягат и условията за получаване на помощи и пенсии от имигранти.

Рейчъл Рийвс заяви, че британските данъкоплатци "не трябва да финансират пенсии на хора, живеещи в чужбина, които може никога да не са плащали данъци в страната“. Затова:

-ще бъде премахнат достъпът до доброволни второкласни осигурителни вноски за хора, живеещи в чужбина

-минималният срок, в който човек трябва да е живял или работил във Великобритания, за да получава пенсия, ще бъде увеличен на 10 години

-размерът на вноските за живеещи в чужбина ще се повиши

Промените ще се отразят на българи, които са се завърнали в България, но продължават да се осигуряват във Великобритания с цел бъдеща пенсия, информира Нова тв.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета"
13:50 / 20.12.2025
Мицкоски пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено ...
12:51 / 20.12.2025
Джебчийка от класа: Елеонора има над 100 ареста в Мадрид
09:07 / 20.12.2025
РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в България
20:11 / 19.12.2025
YouTube се "срина" за хиляди потребители
17:28 / 19.12.2025
Паника в Сърбия! Масово обменят динари за евро
11:07 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
19:41 / 19.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
20:52 / 19.12.2025
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
15:29 / 19.12.2025
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
19:00 / 19.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Световна черна хроника
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: