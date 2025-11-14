ИЗПРАТИ НОВИНА
Великобритания направи изключение от санкциите за българските дружества на ''Лукойл''
Автор: Борислава Благоева 16:18
©
Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да работи с двете български дъюерни дружества на санционираната руска компания ''Лукойл'', предава Interfax.ru.  

Службата за прилагане на финансовите санкции към Министерството на финансите на Обединеното кралство е удължило лиценза си за извършване на операции с българските дружества на руския петролен гигант при съществуващите санкционни ограничения до 14 февруари 2026 г.

Според съобщението на агенцията, това се отнася до взаимодействията с "Лукойл България“ ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

Припомняме, че Великобритания  добави ''Лукойл'' към списъка си със санкции на 15 октомври като част от основна актуализация на списъка си със санкции срещу Русия.

През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната "Роснефт“, тъй като те са под германски държавен контрол.


