ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Великобритания направи изключение от санкциите за българските дружества на ''Лукойл''
Службата за прилагане на финансовите санкции към Министерството на финансите на Обединеното кралство е удължило лиценза си за извършване на операции с българските дружества на руския петролен гигант при съществуващите санкционни ограничения до 14 февруари 2026 г.
Според съобщението на агенцията, това се отнася до взаимодействията с "Лукойл България“ ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.
Припомняме, че Великобритания добави ''Лукойл'' към списъка си със санкции на 15 октомври като част от основна актуализация на списъка си със санкции срещу Русия.
През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната "Роснефт“, тъй като те са под германски държавен контрол.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 39
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Майка и нейните две деца починаха след консумация на улична храна...
12:43 / 14.11.2025
Русия удари Киев, чуват се експлозии!
07:57 / 14.11.2025
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:28 / 13.11.2025
Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
12:44 / 13.11.2025
Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за миг...
23:01 / 12.11.2025
Очаква се най-тежкият грипен сезон в историята да удари Европа
19:32 / 12.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS