ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
Автор: Борислава Благоева 20:30Коментари (0)162
©
Администрацията на Съединените щати предприе неочаквана стъпка в политиката си на санкции, като издаде Генерален лиценз GL-115C, който временно премахва ограниченията за редица най-големи финансови институции на Руската федерация. Това се посочва на официалния уебсайт на Министерството на финансите на САЩ.

Новият документ позволява транзакции, които преди това бяха строго забранени с изпълнителни укази, създавайки правен коридор за финансова подкрепа на специфични енергийни проекти в международен мащаб.

Според текста на лиценза, списъкът с организации, които са обект на облекчаване на режима на санкции, включва почти всички системно важни банки на страната-агресор. Това са гиганти като ''Газпромбанк'', ''Внешекономбанк'' (VEB), Банка "Дискавъри", ''Совкомбанк'', ''Сбербанк'' на Русия, ''ВТБ Банк'' и ''Алфа-Банк''. В списъка са още ''Росбанк'', ''Зенит Банк'', ''Санкт Петербург Банк'' и Националният клирингов център (НКЦ).

Важно е да се отбележи, че лицензът се отнася и за Централната банка на Руската федерация, както и за всички дъщерни дружества на тези структури, където делът на собственост на санкционираните лица е 50% или повече.

Спирането на санкциите не е безсрочно и има ясно определени времеви и предметни ограничения. Министерството на финансите на САЩ е определило краен срок за валидност на този лиценз - до 00:01 ч. на 18 юни 2026 г. През този период американските контрагенти имат право да извършват финансови транзакции с посочените банки, но само при условие, че тези действия са насочени към подкрепа на граждански ядрени проекти.

Само инициативите, които са официално стартирани преди 21 ноември 2024 г., попадат под това определение, което ефективно ограничава валидността на лиценза до подкрепа на вече съществуващи вериги за доставки и услуги.

Тази стъпка от страна на американската администрация вероятно се дължи на критичната зависимост на световния пазар на ядрено гориво от руските технологии и ресурси. Много западни страни, включително САЩ, продължават да използват руско обогатено гориво за своите атомни електроцентрали и внезапното спиране на финансовите канали може да доведе до енергийна нестабилност.

Премахването на банките от санкции, специално от ядрения сектор, позволява на американските компании законно да плащат по договори, които осигуряват непрекъснатата работа на гражданските реактори, докато не бъдат намерени алтернативни източници на доставки.


Още по темата: общо новини по темата: 47
17.12.2025 »
17.12.2025 »
13.12.2025 »
04.12.2025 »
30.11.2025 »
21.11.2025 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Европейският парламент окончателно одобри забраната за внос на ру...
16:27 / 17.12.2025
Българин загина на бойното поле в Украйна
19:57 / 16.12.2025
Турски F-16 свали дрон над Черно море
22:29 / 15.12.2025
Режисьор и съпругата му са намерени мъртви в дома им
08:03 / 15.12.2025
Видео показва как очевидец обезврежда един от стрелците от плажа ...
15:31 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:34 / 14.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Гала: Аз знам, но няма да кажа
Гала: Аз знам, но няма да кажа
16:23 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
Задържаха директора на 138. "Проф. Васил Златарски“ в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: