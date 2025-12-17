ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
Новият документ позволява транзакции, които преди това бяха строго забранени с изпълнителни укази, създавайки правен коридор за финансова подкрепа на специфични енергийни проекти в международен мащаб.
Според текста на лиценза, списъкът с организации, които са обект на облекчаване на режима на санкции, включва почти всички системно важни банки на страната-агресор. Това са гиганти като ''Газпромбанк'', ''Внешекономбанк'' (VEB), Банка "Дискавъри", ''Совкомбанк'', ''Сбербанк'' на Русия, ''ВТБ Банк'' и ''Алфа-Банк''. В списъка са още ''Росбанк'', ''Зенит Банк'', ''Санкт Петербург Банк'' и Националният клирингов център (НКЦ).
Важно е да се отбележи, че лицензът се отнася и за Централната банка на Руската федерация, както и за всички дъщерни дружества на тези структури, където делът на собственост на санкционираните лица е 50% или повече.
Спирането на санкциите не е безсрочно и има ясно определени времеви и предметни ограничения. Министерството на финансите на САЩ е определило краен срок за валидност на този лиценз - до 00:01 ч. на 18 юни 2026 г. През този период американските контрагенти имат право да извършват финансови транзакции с посочените банки, но само при условие, че тези действия са насочени към подкрепа на граждански ядрени проекти.
Само инициативите, които са официално стартирани преди 21 ноември 2024 г., попадат под това определение, което ефективно ограничава валидността на лиценза до подкрепа на вече съществуващи вериги за доставки и услуги.
Тази стъпка от страна на американската администрация вероятно се дължи на критичната зависимост на световния пазар на ядрено гориво от руските технологии и ресурси. Много западни страни, включително САЩ, продължават да използват руско обогатено гориво за своите атомни електроцентрали и внезапното спиране на финансовите канали може да доведе до енергийна нестабилност.
Премахването на банките от санкции, специално от ядрения сектор, позволява на американските компании законно да плащат по договори, които осигуряват непрекъснатата работа на гражданските реактори, докато не бъдат намерени алтернативни източници на доставки.
