Тръмп след преговорите със Зеленски: Постигнахме голям напредък
Автор: Борислава Благоева 08:59Коментари (0)771
©
Американският президент Доналд Тръмп след срещата си с Володимир Зеленски, обяви, че е постигнат значителен напредък в разрешаването на конфликта в Украйна, предава Sky News.

"Имахме страхотна среща. Някои биха казали, че разрешихме 95% [от проблемите]. Не знам какъв процент точно, но постигнахме значителен напредък в прекратяването на войната“, заяви Тръмп на съвместна пресконференция със Зеленски на 28 декември в резиденцията си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида.

Той потвърди, че по време на разговора страните са се свързали и с редица европейски лидери. Според него това е било необходимо, за да се координират позициите.

Тръмп поясни, че всички страни са обсъдили всички детайли на потенциалното споразумение за мир. Включилите се в разговора лидери са тези на Обединеното кралство, Франция, Италия, Германия, Финландия, Полша и Норвегия, както и ръководителите на Европейския съюз.

"Сметнахме, че е уместно да говорим с тях и срещата ни беше отлична“, отбеляза американският президент.

Един от разрешените казуси в мирния план е този за Запорожката АЕЦ.

На въпрос за Запорожка атомна електроцентрала, която от началото на войната е под руски контрол, американският президент отговори: 

''Путин работи с Украйна за отварянето на Запорожката атомна електроцентрала, обяви Тръмп.

"Той е много добър в този смисъл. Иска да я види отворена.“

Президентът на САЩ отрече, Русия да е атакувала електроценталата.

"Той не я е ударил с ракети“.

Тръмп допълни още, че в преговорите са останали само един или два въпроса за разрешаване, по-специално въпросът за Донбас, който според него може да бъде решен с времето.







