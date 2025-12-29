ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп след преговорите със Зеленски: Постигнахме голям напредък
"Имахме страхотна среща. Някои биха казали, че разрешихме 95% [от проблемите]. Не знам какъв процент точно, но постигнахме значителен напредък в прекратяването на войната“, заяви Тръмп на съвместна пресконференция със Зеленски на 28 декември в резиденцията си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида.
Той потвърди, че по време на разговора страните са се свързали и с редица европейски лидери. Според него това е било необходимо, за да се координират позициите.
Тръмп поясни, че всички страни са обсъдили всички детайли на потенциалното споразумение за мир. Включилите се в разговора лидери са тези на Обединеното кралство, Франция, Италия, Германия, Финландия, Полша и Норвегия, както и ръководителите на Европейския съюз.
"Сметнахме, че е уместно да говорим с тях и срещата ни беше отлична“, отбеляза американският президент.
Един от разрешените казуси в мирния план е този за Запорожката АЕЦ.
На въпрос за Запорожка атомна електроцентрала, която от началото на войната е под руски контрол, американският президент отговори:
''Путин работи с Украйна за отварянето на Запорожката атомна електроцентрала, обяви Тръмп.
"Той е много добър в този смисъл. Иска да я види отворена.“
Президентът на САЩ отрече, Русия да е атакувала електроценталата.
"Той не я е ударил с ракети“.
Тръмп допълни още, че в преговорите са останали само един или два въпроса за разрешаване, по-специално въпросът за Донбас, който според него може да бъде решен с времето.
