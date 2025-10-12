ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп с рокада на ключова позиция в Белия дом
Скавино ще замени на тази позиция Серджио Гор, който е назначен за нов посланик на САЩ в Индия.
Скавино е американски политически консултант и бивш мениджър на голф клуб, който е заместник-началник на кабинета на Белия дом от началото на 2025 г.
Тръмп обяви: "Имам удоволствието да съобщя, че великият Дан Скавино, освен че остава заместник-началник на кабинета на администрацията на Тръмп, ще оглави Службата за персонала на Белия дом, като замести Серджио Гор, който свърши чудесна работа на тази длъжност и сега ще стане посланик в Индия. Дан ще отговаря за подбора и назначаването на почти всички длъжности в правителството, което е много голяма и важна позиция. Поздравления, Дан, ще се справиш фантастично!!!"
