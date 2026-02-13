ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Тръмп: Зеленски трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възможност
В частност, Тръмп смята, че Русия иска да сключи мирно споразумение.
"Зеленски трябва да действа. Русия иска да сключи споразумение. Той трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възможност“, заявява американският президент пред журналисти.
По-рано The New York Times писа, че администрацията на президента на САЩ, в опит да постигне край на войната до началото на лятото, увеличава натиска върху Украйна по отношение на предаването на Русия на територията на Донецка област, която тя все още контролира. Също така САЩ изискват от Украйна да проведе избори.
Изданието отбеляза, че Украйна се опитва да балансира между оправдаването на американските очаквания и избягването на неприемливи отстъпки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4737
|предишна страница [ 1/790 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Големи измами с риба по пазарите
09:01 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелба в гимназия в Канад...
08:10 / 11.02.2026
Силно земетресение удари Източна Турция
08:12 / 11.02.2026
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
20:47 / 10.02.2026
Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жер...
19:01 / 10.02.2026
ЕС налага забрана за унищожаването на непродадени текстилни проду...
10:38 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS