Тръмп: Зеленски трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възможност
Автор: Николина Александрова 21:16Коментари (0)271
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова президента на Украйна Володимир Зеленски да подпише бързо мирно споразумение, съобщава Clash Report.

В частност, Тръмп смята, че Русия иска да сключи мирно споразумение.

"Зеленски трябва да действа. Русия иска да сключи споразумение. Той трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възможност“, заявява американският президент пред журналисти.

По-рано The New York Times писа, че администрацията на президента на САЩ, в опит да постигне край на войната до началото на лятото, увеличава натиска върху Украйна по отношение на предаването на Русия на територията на Донецка област, която тя все още контролира. Също така САЩ изискват от Украйна да проведе избори.

Изданието отбеляза, че Украйна се опитва да балансира между оправдаването на американските очаквания и избягването на неприемливи отстъпки.


