Тръмп: Великият и легендарен Чарли Кърк е мъртъв
Автор: Вилислава Ветренска 08:40Коментари (0)802
©
Чарли Кърк е починал. Това съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

"Великият и легендарен Чарли Кърк е мъртъв“, написа президентът в Truth Social.

"Той беше обичан от ВСИЧКИ, особено от мен, а сега той вече не е сред нас. Моите и на Мелания съболезнования са с красивата му съпруга Ерика и семейството му. Чарли, обичаме те", пише още Тръмп.

Припомняме, че в американския щат Юта по време на политически дебати бе прострелян влиятелният десен активист Чарли Кърк.

На видео от социалните мрежи се вижда как Кърк бе прострелян по време на изказването си в двора на Университета на долината Юта. Кърк е говорел в рамките на инициативата "The American Comeback Tour".

Неизвестен човек открива огън по Чарли Кърк по време на събитието. 

Според предварителна информация, силите на реда са задържали снайпериста, който е открил огън по Чарли Кърк. Бил е ранен в шията.


Още новини от Международни новини:
Тръмп: Започва се
22:19 / 10.09.2025
Златото чупи рекорди! Близо 40% ръст в цената му от началото на г...
09:35 / 10.09.2025
Себастиан Лекорню е новият премиер на Франция 
23:06 / 09.09.2025
Откриха бомба от Втората световна война на едно от най-натовраени...
20:53 / 09.09.2025
Лавров нарече "глупости" твърденията за предполагаема руска атака...
17:23 / 09.09.2025
Очаква се скок на цените в Турция
15:17 / 09.09.2025

Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
09:57 / 09.09.2025
