Американският президент Доналд Тръмп твърди, че САЩ са водили ''продуктивни'' разговори с Иран, които са довели до ''основни точки на съгласие'' по ''почти всички точки'', предава Times of IsraeI.
Помолен от репортери преди да се качи на борда на Air Force One от Международно летище ''Палм Бийч'' в Уест Палм Бийч, Флорида, да коментира отричането на иранското външно министерство за състояли се разговори между САЩ и Иран по-рано днес, Тръмп заяви, че има прекъсване на комуникацията в Техеран и че участващите в разговорите не е задължително да могат да се свържат с други хора в режима.
Тръмп отбеляза, че неговите най-висши пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са участвали в разговорите от името на САЩ, настоявайки, че те са преминали ''перфектно'' и че са се провели в неделя и са продължили до вечерта.
''Ако продължат с това (преговорите), това ще сложи край на този конфликт в голяма степен. Имаме предвид за много от нашите партньори в Близкия изток също'', посочва той.
Тръмп твърди, че Иран иска да сключи сделка ''много''.
Той добави, че страните вероятно ще говорят отново по-късно днес по телефона, защото е трудно за преговарящите на Иран да напуснат страната на фона на войната.
Той заяви също, че е одобрил удар във вторник сутринта срещу ''най-голямата електроцентрала'' на Иран, но малко след това Техеран се е свързал със САЩ с молба да сключат сделка.
''Ако нещата вървят добре, ще се наложи да уредим това. В противен случай просто ще продължим да бомбардираме малките си сърца'', казва Тръмп.
На въпроса с кого точно водят преговори САЩ, щом лидерите на ''Иран от първи и втори ред са били нокаутирани'', президентът отговяря: ''Имаме работа с човека, който според мен е най-уважаваният и лидер... Имаме хора, които са много представителни за страната''.
Той отказа да посочи името на лидера, но поясни, че това не е Моджтаба Хаменей, за когото се смята, че е бил ранен при началния удар по време на войната, при който бе убит баща му, и впоследствие бе избран да го замести.
''Не сме чули нищо от сина... Не знаем дали е жив... [Иранците] също не са го виждали там... Не го смятам за истински лидер''.
Тръмп твърди също, че убийството на иранските лидери във войната досега е довело до ''много сериозна форма на смяна на режима''.
Притиснат да уточни предполагаемите точки на споразумение от преговорите с Иран, Тръмп твърди, че Техеран се е съгласил на ''15 точки'', включително да не се сдобива с ядрено оръжие – нещо, за което Ислямската република отдавна настоява, че не прави.
Тръмп: САЩ разговарят с най-уважавания лидер в Иран, той се съгласи да не обогатява уран
