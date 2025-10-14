ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Тръмп: Разочарован съм от Путин
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:40Коментари (0)60
© АП
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново критикува Владимир Путин, като заяви днес в Белия дом, че руският му колега просто не желае да сложи край на войната в Украйна, предаде "Ройтерс", цитирани от БТА.

"Вижте, много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп. 

"Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп.


Още по темата: общо новини по темата: 31
12.02.2025 »
21.11.2024 »
25.02.2024 »
30.08.2023 »
09.07.2023 »
06.07.2023 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Ограничават достъпа до Instagram
18:55 / 14.10.2025
Почина Панчо от ДНК
14:17 / 14.10.2025
Почина главен заподозрян за пожара в дискотеката в Кочани
13:35 / 14.10.2025
В Гърция обявиха стачка, искат 14-та заплата
10:04 / 14.10.2025
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа
20:39 / 13.10.2025
Tурски митничари заловиха 105 кг марихуана на границата с Българи...
17:20 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: