Тръмп: Разочарован съм от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново критикува Владимир Путин, като заяви днес в Белия дом, че руският му колега просто не желае да сложи край на войната в Украйна, предаде "Ройтерс", цитирани от БТА.



"Вижте, много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп.



"Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп.