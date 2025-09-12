ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Тръмп: Има арестуван за убийството на Чарли Кърк
Автор: Николина Александрова 15:41Коментари (0)46
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че заподозреният в убийството на Чарли Кърк е арестуван.

Тръмп се появи тази сутрин в предаването Fox & Friends на Fox News, където обяви, че властите "с висока степен на сигурност са намерили "човека, когото търсят“.

"Мисля, че с голяма степен на увереност сме го задържали“, коментира Тръмп по време на изявлението си.

Американският президент заяви, че някой "много близък до убиеца го е предал“.

Той добавя, че подробна информация ще бъде оповестена по-късно днес.

"Фокус" припомня, че в сряда, 10 септември, по време на дебати в Университета в Юта, около двадесет минути след началото на изказването на десния активист Чарли Кърк, се чуха изстрели. Активистът бе хоспитализиран с рани с огнестрелна рана на врата.

Според данни на Департамента за обществен ред на щата Юта, който заедно с ФБР води разследването, стрелецът вероятно е произвел един изстрел от покрива на съседна сграда на територията на университетския кампус в рамките на "целенасочена атака".

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в социалната си мрежа Truth Social, че Кърк е починал от получените рани.

След това американските следователи съобщиха за задържането на вероятния убиец на активиста Чарли Кърк, но след разпита заподозреният бе освободен.

Тръмп заяви, че срещу замесените в убийството на Чарли Кърк е организирана "ловна акция“ и се надяват скоро да го задържат.


Още по темата: общо новини по темата: 6
12.09.2025 Джей Ди Ванс съпроводи ковчега на Чарли Кърк, който бе пренесен с Air Force Two от Юта до Финикс
12.09.2025 Ще поискат смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк
11.09.2025 ФБР публикува снимки на предполагаемия убиец на Чарли Кърк
11.09.2025 ФБР откри оръжието, с което е убит Чарли Кърк
11.09.2025 Костадин Костадинов: Вчера бе извършено поредното политическо убийство
11.09.2025 Тръмп: Великият и легендарен Чарли Кърк е мъртъв






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Ще поискат смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк
08:47 / 12.09.2025
ФБР публикува снимки на предполагаемия убиец на Чарли Кърк
19:53 / 11.09.2025
Захарова нарече интервюто с Алла Пугачова "базар на лицемерието"
21:44 / 11.09.2025
ФБР откри оръжието, с което е убит Чарли Кърк
17:12 / 11.09.2025
Тръмп: Великият и легендарен Чарли Кърк е мъртъв
08:40 / 11.09.2025
Тръмп: Започва се
22:19 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първият учебен ден
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зверство срещу 18-годишно момиче
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: