Тревога в Германия. Техни ударни дронове се провалят в Украйна

© Германия залага много на ударните дронове, но в Украйна те не поразяват целите си. Това пише изданието Politico в анализ за плановете на Берлин за съвременно въоръжаване.



Правителството планира да похарчи близо 270 милиона евро за закупуване на ударна дрон система от стартъп компанията Helsing и това е едно от основните направления в модернизирането на германската армия. Но резултатите от изпитванията на дроновете в реални бойни действия в Украйна показват крайно незадоволителни резултати.



Според доклад на Министерството на отбраната на Германия, едва една трета от летателните апарати достигат целите си. Като това не се дължи на противодействие от страна на руската противовъздушна отбрана, а по-скоро на технически проблеми. Сред тях нестабилна видеовръзка, ограничено фиксиране на целите и проблеми в сензорните системи.



Германия е планирала да закупи 4350 ударни дрона, заедно с тренировъчно оборудване, симулатори и технически аксесоари. От компанията производител твърдят, че в изпитванията извън Украйна апаратите им HX-2 показвали почти 100 процентова успеваемост. Но на бойното поле едва 36%. Според Helsing е необходимо още време дроновете да се докажат в реална обстановка.



Решението за всяка сделка за военно оборудване над 25 милиона евро трябва да бъде взето от парламента на Германия. Дали закупуването на дроновете при тези обстоятелства ще бъде одобрено трябва да стане ясно до края на февруари.



текст: Милен Кандарашев