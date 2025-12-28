The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозоната на фона на опасения от руска дезинформация

© България се подготвя да приеме еврото през януари на фона на нови вътрешнополитически сътресения и опасения, че дезинформацията, свързана с Русия, задълбочава недоверието към новата валута, пише The Guardian.



Страната с население 6,5 милиона души ще стане 21-вата държава, която ще се присъедини към еврозоната от 1 януари, тъй като политиците в Брюксел и София се надяват, че това ще стимулира икономиката на най-бедната страна в ЕС и ще затвърди нейната прозападна позиция.



Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заяви, че "благодарение на еврото“ България ще има повече търговия, повече инвестиции и повече "качествени работни места и реални доходи“.



По време на скорошно посещение в София еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис заяви, че този ход е ключов в момент, когато войната на Русия срещу Украйна, нарастващото геополитическо напрежение и глобалната икономическа несигурност "подчертават значението на европейското единство“.в



"Повечето европейски държави – включително България – са твърде малки, за да влияят самостоятелно върху днешния свят. Те могат да придобият необходимата тежест единствено чрез пълна интеграция в по-големите политически и икономически структури на Европейския съюз“, допълва той



Въпреки изтъкнатите ползи обаче, българите далеч не са обединени по въпроса за еврото. Неотдавнашно проучване на Министерството на финансите показва, че докато 51% от гражданите са за присъединяването към единната валута, докато 45% са против.



Одобрението на Европейската комисия за влизането на страната в еврозоната провокира физически сблъсъци в парламента през юни. Напрежението ескалира до бой, след като депутати от крайнодясната партия "Възраждане“ блокираха трибуната в знак на протест.



Петър Ганев, старши научен сътрудник в Института за пазарна икономика, мозъчен тръст със седалище в София, заяви, че разделението по въпроса за еврото е симптом на по-широко политическо напрежение.



"Това не е изненадващо. Страната е разделена по почти всичко, което можете да си представите“, заяви Ганев пред The Guardian. "И след политическата нестабилност се озовахме в много враждебна политическа среда.“



Четиригодишна политическа криза, белязана от седем парламентарни избори и широко разпространена корупция, подкопа доверието в правителството и допринесе за поляризирания политически климат. Миналата седмица правителството на бившия премиер Росен Желязков подаде оставка след по-малко от година на поста си, след седмици масови антикорупционни протести в цялата страна.



Въпреки че е малко вероятно политическата драма да попречи на приемането на еврото, много хора се опасяват, че цените ще скочат по време на прехода. При средна месечна заплата от около 1260 евро това е нещо, което много българи трудно биха си позволили.



Очаква се жителите на провинциалните райони и възрастните хора да бъдат най-уязвими от инфлацията и най-притеснени от прехода, въпреки че Брюксел заяви, че няма доказателства, които да предполагат, че инфлацията ще се повиши.



Разхождайки се по Дунав, Ненчо и Мая Нешев, 67-годишни пенсионери от Видин, град в северозападна България, споделят, че са притеснени от потенциалната инфлация и въздействието ѝ върху семейния бюджет.



"Несигурността е очевидна и имам притеснения, защото съм пенсионерка“, заявява Мая. "Трябва ли да се запася? Има ли смисъл? Как ще стане това през януари?По-добре ли е да спестявам в левове през целия януари? Да продължа в лева, а след това през февруари да премина към еврото? Има много несигурност.“



Елена Василева, 26-годишна, инженер в хранително-вкусовата промишленост от Хисаря, малък град на 70 мили източно от София, се опасява, че с премахването на лева, въведен за първи път през 1881 г., България ще загуби част от своята идентичност.



"Имаме едни от най-умните хора на страната ни с парите си“, посочва тя. "Все едно губиш идентичността си. Жалко е.“



Виктор Папазов, макроикономист и съветник на антиевропейската партия "Възраждане“, която води кампания срещу членството в еврозоната и е близка до "Единна Русия“ на Владимир Путин, твърди, че България се е насочила към криза от гръцки тип.



"Всеки разумен човек би се противопоставил на приемането на еврото“, отбелязва Папазов в обширно писмено изявление. Той добавя: "Присъединяването сега ще направи нещата по-лоши и по-бързо. Според мен няма нито една наистина положителна страна от приемането на еврото.“



Лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов беше подложен на критики по-рано тази година, след като направи необоснованото твърдение, че българите ще загубят спестяванията си след приемането на еврото заради различен обменен курс.



Разследващи журналистически материали междувременно установиха, че поредица от кампании в социалните мрежи, свързани с Русия, са се опитвали да подкопаят подкрепата за еврото чрез разпространение на дезинформация.



Попитан за предполагаемото руско влияние върху общественото мнение по въпроса за еврото, Домбровскис заяви, че "не е тайна“, че Русия води хибридна война срещу Европа.



"Това са провокации, актове на саботаж, нарушения на европейското въздушно пространство, намеса в политическите процеси в Европейския съюз и в други страни, както и разпространение на дезинформация.“



Въпреки протестите и страховете около присъединяването, много хора са позитивно настроени. Мария Валентинова, 35-годишна фармацевтка от София, казва, че еврото "ще бъде добро за икономиката на страната в дългосрочен план“. Тя се радва, че шестгодишният ѝ син ще израсне в държава, която е част от еврозоната.



До 31 януари българите ще могат да плащат както в левове, така и в евро, след което ще се приемат само плащания в евро. Валентинова признава, че има притеснения около този преходен период, който описва като "малко стресиращ“, но добавя: "В крайна сметка мисля, че ще е нещо добро.“



Според Ганев преходът ще бъде гладък и след няколко седмици българите ще свикнат с новата валута.



"Какво ще се случи със страната ни и дали ще бъдем добър пример в еврозоната или лош пример... зависи изцяло от нас“, заключва той.