Продължаването на конфликта в Близкия изток заплашва да тласне цените на петрола над 100 долара и дори до 200 долара за барел до края на 2026 г. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг."Според експерти, при 30-дневно съкращение на доставките, цената на петрола може да се стабилизира на 76 долара за барел до края на годината. При двумесечно съкращение на доставките тя може да достигне 93 долара за барел.Ако конфликтът се проточи, не е изключено по-нататъшно покачване, дори по-високо – някои казват 150 или 200 долара за барел", прогнозира тя, цитирана от ТАСС.