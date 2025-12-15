ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стрелецът е на свобода: Полицията освободи задържания във връзка със стрелбата в университета "Браун"
Двама души загинаха, а девет други, всички или почти всички от които се смята, че са студенти, бяха ранени при нападението в събота.
По-рано трима висши служители на правоохранителните органи, запознати с разследването, са съобщили пред американската медия, че задържаният мъж, който е освободен, е 24-годишният Бенджамин Ериксон, който е служил няколко години в американската армия.
Освобождаването означава, че заподозреният стрелец остава на свобода.
На пресконференция кметът на Провидънс Брет Смайли заявява: "Знаем, че това вероятно ще предизвика нова тревога в нашата общност и искаме да повторим това, което заявихме по-рано... а именно, че от момента на първоначалния сигнал, преди ден и половина, не сме получили никакви достоверни или конкретни заплахи за общността в Провидънс.
