Станциите отчитат силно земетресение на гръцкия остров Крит
Автор: Елиза Дечева 13:20
©
Силно земетресение разлюля гръцкия остров Крит към 11:44 часа местно време. По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) трусът е бил с магнитуд 4.2 по скалата на Рихтер с дълбочина 12 км.

Регистрирано е на около 119 км югозападно от Ираклион и на 56 км югоизточно от Палеохора. Няма данни за пострадали хора.


