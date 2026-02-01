SpaceX ограни използването на Starlink от Русия

© Илон Мъск обяви, че SpaceX е предприела мерки за ограничаване на използването на сателитната комуникационна система Starlink от Русия. Той обяви това в социалната платформа X.



''Изглежда, че мерките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, дадоха резултати. Уведомете ни, ако е необходимо да предприемем допълнителни мерки'', написа Мъск.



Публикацията на американският предприемач бе препубликувана от министъра на отбраната на Украйна Михаил Федоров.



Действията на Мъск са пряко свързани с искането на Украйна за разрешаване на въпроса с използването на терминали Starlink от руски ударни дронове ''Шахед''.



Министърът на отбраната Михаил Федоров обяви на 29 януари, че е повдигнал въпроса пред SpaceX няколко часа след като руски дронове със Starlink връзка се появиха над украински градове.



ФОКУС припомня, че на 26 януари Сергей Бескрестов "Флаш", съобщи, че руските войски са ударили с дронове хеликоптери в района на Кропивницки.



"Това е първият случай на използване от РФ на дронове, управлявани чрез сателитна връзка Starlink", заяви съветникът на министъра на отбраната на Украйна.



Междувременно днес в Киев бяха съобщени проблеми със Starlink.



Бескрестнов обяви предупреди "действащите ограничения“ в канала си в Telegram. Той ги нарече "временни“.



По-рано Киев и Европа изразиха възмущението си от възможността Русия да използва сателитите на Starlink за удари над Украйна.