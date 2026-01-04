Собственикът на бара в Кран-Монтана е лежал в затвора, бил сводник

© Собственикът на швейцарския ски бар, в който при пожар загинаха 40 души, а 119 бяха ранени, е лежал в затвора за "измама, отвличане и незаконно лишаване от свобода“, а също е бил "известен сводник“, пише Daily Mail.



60-годишният френски гражданин Жак Морети, притежател на заведението, вече е с повдигнати обвинения за пожара в Le Constellation в Кран-Монтана, Швейцария, на Нова година.



Барът му се превърна в смъртоносен капан, след като бенгалски огън и фойерверки, поставен в бутилки шампанско, запалиха тавана на помещението.



В събота множество медии във Франция и Белгия съобщиха, че Морети, който е родом от средиземноморския остров Корсика, е добре познат на френските власти.



През 2005 г. той е бил замесен в заговор за отвличане в Савой, алпийския департамент на Франция, близо до Кран Монтана, и е лежал в затвора за това си престъпление.



Le Parisien съобщи: "Според нашата информация, Жак Морети не е непознат за френската съдебна система.



"Той е известен със случаи на сводничество, датиращи отпреди около двадесет години, както и със случай на отвличане и лишаване от свобода. Беше затворен в Савой.“



Цитирайки собствен източник, радиостанцията RTL потвърждава информацията: "Роденият в Корсика мъж на около шейсет години е бил затворен в Савой през 2005 г. за участие в случаи на сводничество, измама, отвличане и незаконно лишаване от свобода.“



Все още няма коментар на разкритията от адвокати, представляващи Морети.



Той бе разпитан от швейцарските прокурори в петък, заедно със съпругата му Джесика Морети.



И двамата в момента са на свобода, тъй като помагат на съдебните власти в разследването им.



Властите обявиха вчера, че ще започнат разследване за "палеж по небрежност“ и "убийство по небрежност“, ако "бъде установена наказателна отговорност“.



Главният прокурор на Швейцария Беатрис Пилу заяви: "Всичко сочи, че пожарът е започнал с нажежени свещи или фойерверки, поставени в бутилки от шампанско, които са били в прекалена близост до тавана, причинявайки бързото разпространение на огъня.“



Морети твърди, че барът му "е спазил всички правила за безопасност“, въпреки че е бил инспектиран само "три пъти за десет години“ от служители по здравеопазване и безопасност. Член 8 от местния кодекс в страната за противопожарна безопасност гласи, че инспекциите трябва да се извършват "всяка година в сгради, отворени за обществеността или представляващи специални рискове“.



Морети, който притежава три бизнеса около Кран-Монтана, не е бил в Constellation в нощта на пожара, но съпругата му е била и е получила изгаряния по ръцете.