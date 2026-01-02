ЗАРЕЖДАНЕ...
|Собственичката на бара в Швейцария, в който при пожар загинаха 47 души, също е сред ранените
Според вестника, заведението е собственост на Жак и Джесика Морети, френска двойка, родом от Корсика. Според източници на вестника, жената е присъствала на мястото на трагедията и е получила изгаряния по ръката. Съпругът ѝ е невредим.
49-годишният Жак Морети и 40 годишната му съпруга Джесика, сега са изправени пред редица въпроси относно това как смъртоносният пожар се е разпространил толкова бързо в бара им превръщайки го в смъртоносен капан.
Страницата на Джески Морети разкрива, че тя има връзки с Великобритания, тъй като някога е учила в Университета на Гламорган в Уелс, както и в Международния университет в Монако, както и в бизнес училище Монпелие,Франция.
Двойката, която има малък син, отваря своя бар, наречен Le Constellation, в луксозния ски курорт Кран-Монтана в Швейцария, пред декември 2015 година.
Барът с тераса на горния етаж и клуб в сутерена, с диджей и музика на живо, бързо се превръща в едно от най-популярните заведения в града с клиентела, състояща се предимно от млади и заможни фенове на зимните спортове и местни жители.
Това е един от малкото барове в ски курорта, които е допускал вътре лица на 16 години, вместо младежи навършили задължителните 18 години, пише още френската медия.
