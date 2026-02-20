ЗАРЕЖДАНЕ...
|Снежна буря затвори международното летище във Виена
Администрацията на летището предупреди пътниците да очакват допълнителни затруднения дори и след очакваното възобновяване на полетите. От 117-те полета, планирани до 9 часа местно време сутринта, 19 вече са отменени, което е причинило широко разпространени закъснения в пътуванията.
Служителите на летището продължават да следят отблизо ситуацията, като периодично публикуват актуална информация, за да гарантират безопасността на пътниците и да управляват ефективно графиците. Пътниците се съветват да се свържат със съответните авиокомпании за информация в реално време за своите полети.
