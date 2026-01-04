ЗАРЕЖДАНЕ...
|След празниците: Блокадите на гръцките фермери отново се засилват и затрудняват движението
Днес по обяд в Малгара ще се проведе новата национална среща на протестиращите, където техните представители ще се срещнат, за да вземат важни решения за бъдещето на своите мобилизации, предава Proto Thema.
ФОКУС припомня, че причината за старта на тези мащабни стачки бе забавените плащания на субсидии за селскостопанския сектор.
Все още не е ясно какъв ще бъде развоят след провеждането на националната среща, но много от протестиращите заявиха, че блокадите ще бъдат засилени след празниците.
За следващата седмица недоволните гръцки фермери са заявили, че сне подготвя 48-часово спиране на движението в страната, тъй като дотогава условията за диалог с правителството не са изпълнени.
Междувременно от ГД "Гранична полиция" у нас предупредиха днес, че поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки.
