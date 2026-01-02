ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слабо земетресение край остров Крит
Епицентърът на земетресението е бил на 299 км югоизточно от Атина, на 51 км североизточно от Ираклион, и е било с дълбочина 32 км.
Трусът е регистриран в 9:55 часа местно време, което съвпада с българското.
