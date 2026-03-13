Земетресение с магнитуд 5.3 по скалата на Рихтер удари Централна Турция, съобщава Европейският сеизмологичен център.Епицентърът на труса е бил на около 350 километра източно от столицата Анкара в района на градовете Токат и Ербаа. Много силно е усетено земетресението и в град Самсун на брега на Черно море.Свидетели в района описват труса като много силен и продължителен, някои от тях са били събудени от люлеенето на леглата и мебелите в жилищата.Към момента няма съобщения от местните власти за пострадали и разрушения.