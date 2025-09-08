ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силно земетресение удари Камчатка
Епицентърът на труса е бил на 1632 км източно от Комсомолск на Амур, Русия, на 137 км-югоизточно Петропавловск- Камчатски, Русия, на дълбочина 28 км. Земетресението е регистрирано в 20:26 часа местно време.
''Фокус'' припомня, че на 30 юли Камчатка беше ударена от най-силното земетресение от 1952 г. насам, с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер.
