Силната буря в САЩ предизвика отмяна на полети и в Европа

© TOI Полети през Атлантическия океан от Великобритания и Ирландия и редица страни в Европа са отменени или забавени поради бурята в САЩ, предава ВВС.



Редица полети от Хийтроу до градове като Бостън, Ню Йорк и Филаделфия са отменени за понеделник.



Повече от 5000 полета в, до и от САЩ са отменени за понеделник, след като силна буря удари източното крайбрежие.



Предупрежденията за опасно време се простират от Северна Каролина до Северен Мейн, като предупрежденията са в сила и в части от Източна Канада.



Към този момент над 200 000 домакинства са без електроенергия.