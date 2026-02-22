ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е предупреждение за 35 милиона души!
Предупрежденията за опасно време се отнасят за Ню Йорк, Ню Джърси и крайбрежните общности по източното крайбрежие, тъй като бурята, която се очаква да пристигне днес, заплашва да причини хаос още началото на седмицата.
Метеорологът Коди Снел предупреди, че буря с такъв мащаб в този гъсто населен регион на САЩ не е била виждана от много години.
Ню Йорк може да бъде особено засегнат, тъй като това е първият път от девет години, в който е издадено предупреждение за виелица за града.
Метеоролозите прогнозират, че в района на града може да паднат от 30 до 45 сантиметра сняг.
Кметът Зохран Мамдани призова нюйоркчани да останат по домовете си и да не пътуват по време на бурята. По време на предишната буря в Ню Йорк загинаха 19 души, а студената вълна продължи повече от три седмици.
Ню Йорк подготвя над 700 превозни средства за разпръскване на сол и преобразува над 2000 камиона за боклук в снегорини. На пресконференция днес Мамдани предложи и да наеме жители за почистване на тротоарите.
Ню Йорк подготвя над 700 превозни средства за разпръскване на сол и преобразува над 2000 камиона за боклук в снегорини.
Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул обяви извънредно положение вчера и активира около 100 членове на Националната гвардия.
Губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил също обяви извънредно положение в неделя по обяд, заявявайки, че очаква тежки условия в целия район.
Националната метеорологична служба издаде и предупреждение за виелица за части от южна Нова Англия, първото от четири години насам.
CBS съобщи още, че се очаква бурята да удари и Бостън и околните райони от неделя вечер до понеделник следобед.
Метеорологичната служба на САЩ предупреди днес, че в много райони са възможни да натрупа от 30 до 60 сантиметра сняг, като същевременно издаде предупреждения за виелица за Ню Йорк, Лонг Айлънд, южен Кънектикът и крайбрежните общности в Ню Джърси и Делауеър.
Според съобщенията, в североизточната част на САЩ са възможни снеговалежи от 15 до 46 сантиметра, докато по-малки количества снеговалежи се очакват в Средноатлантическия регион.
Наводнения са възможни и в части от Ню Йорк и Ню Джърси, допълни метеорологичната служба.
Delta Air Lines обяви вчера, че е отменила полети за неделя и понеделник на летищата ''Ла Гуардия'' и ''JFK'' в Ню Йорк, както и в Бостън.
Според уебсайта FlightAware общо над 2700 полета са били отменени за днес, като повечето от тях е трябвало да пристигнат или да излетят от Ню Йорк. Според съобщенията, Delta е отменила 303 полета, JetBlue - 426 полета, а American Airlines - 333 полета. Повече от 3000 полета са били отменени за понеделник, предимно на летища в Ню Йорк и Бостън. Компанията JetBlue заяви, че е отменила общо около 1200 полета, които са били планирани между неделя следобед и вторник. Очакват още отменени полети, предупреждават от FlightAware.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Властите в Румъния разкриха схема за трафик на мигранти с българс...
18:55 / 20.02.2026
Върховния съд на САЩ отмени митата на Тръмп
17:23 / 20.02.2026
Принц Андрю е освободен от ареста
22:30 / 19.02.2026
ЕК започна официално разследване срещу "Шейн"
11:52 / 19.02.2026
Една от най-големите вериги в Европа в сектора на хранителните ст...
12:57 / 18.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS