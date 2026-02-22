ИЗПРАТИ НОВИНА
Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е предупреждение за 35 милиона души!
Автор: Борислава Благоева 19:16
©
Издадено е предупреждение за виелица за 35 милиона души на източното крайбрежие на Съединените щати преди очаквана зимна буря, която ще донесе обилни снеговалежи и силни ветрове, съобщи днес CBS News.

Предупрежденията за опасно време се отнасят за Ню Йорк, Ню Джърси и крайбрежните общности по източното крайбрежие, тъй като бурята, която се очаква да пристигне днес, заплашва да причини хаос още началото на седмицата.

Метеорологът Коди Снел предупреди, че буря с такъв мащаб в този гъсто населен регион на САЩ не е била виждана от много години.

Ню Йорк може да бъде особено засегнат, тъй като това е първият път от девет години, в който е издадено предупреждение за виелица за града.

Метеоролозите прогнозират, че в района на града може да паднат от 30 до 45 сантиметра сняг.

Кметът Зохран Мамдани призова нюйоркчани да останат по домовете си и да не пътуват по време на бурята. По време на предишната буря в Ню Йорк загинаха 19 души, а студената вълна продължи повече от три седмици.

Ню Йорк подготвя над 700 превозни средства за разпръскване на сол и преобразува над 2000 камиона за боклук в снегорини. На пресконференция днес Мамдани предложи и да наеме жители за почистване на тротоарите.

Ню Йорк подготвя над 700 превозни средства за разпръскване на сол и преобразува над 2000 камиона за боклук в снегорини.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул обяви извънредно положение вчера и активира около 100 членове на Националната гвардия.

Губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил също обяви извънредно положение в неделя по обяд, заявявайки, че очаква тежки условия в целия район.

Националната метеорологична служба издаде и предупреждение за виелица за части от южна Нова Англия, първото от четири години насам.

CBS съобщи още, че се очаква бурята да удари и Бостън и околните райони от неделя вечер до понеделник следобед.

Метеорологичната служба на САЩ предупреди днес, че в много райони са възможни да натрупа от 30 до 60 сантиметра сняг, като същевременно издаде предупреждения за виелица за Ню Йорк, Лонг Айлънд, южен Кънектикът и крайбрежните общности в Ню Джърси и Делауеър.

Според съобщенията, в североизточната част на САЩ са възможни снеговалежи от 15 до 46 сантиметра, докато по-малки количества снеговалежи се очакват в Средноатлантическия регион.

Наводнения са възможни и в части от Ню Йорк и Ню Джърси, допълни метеорологичната служба.

Delta Air Lines обяви вчера, че е отменила полети за неделя и понеделник на летищата ''Ла Гуардия'' и ''JFK'' в Ню Йорк, както и в Бостън.

Според уебсайта FlightAware общо над 2700 полета са били отменени за днес, като повечето от тях е трябвало да пристигнат или да излетят от Ню Йорк. Според съобщенията, Delta е отменила 303 полета, JetBlue - 426 полета, а American Airlines - 333 полета. Повече от 3000 полета са били отменени за понеделник, предимно на летища в Ню Йорк и Бостън. Компанията JetBlue заяви, че е отменила общо около 1200 полета, които са били планирани между неделя следобед и вторник. Очакват още отменени полети, предупреждават от FlightAware.


