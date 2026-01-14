ЗАРЕЖДАНЕ...
|Швейцария ще отпусне по 10 000 франка на всяка жертва от пожара в Кран-Монтана
Според изявлението, в отговор на общественото искане, правителството е създало и сметка за дарения, която се планира да бъде превърната във фонд, управляван от кантона Вале. Правителството реши също така да забрани използването на фойерверки в обществени заведения във Вале.
Припомняме, че в навечерието на Нова година в бар ''Le Constellation'' в швейцарския град Кран-Монтана избухна пожар. 40 души са загинали в резултат на извънредната ситуация, а други 116 бяха ранени.
