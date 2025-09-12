© Щатът Юта ще поиска смъртно наказание за убийството на активиста и близък сътрудник на американския президент Чарли Кърк, заяви губернаторът на Юта Спенсър Кокс пред репортери на пресконференция, предава CBS News.



"Работим с нашите адвокати, подготвяме всичко необходимо, за да можем да поискаме смъртно наказание в този случай. И това ще се случи тук, в щата Юта“, заявява губернаторът.



Полицията все още не е арестувала заподозрян. Но, властите, разследващи убийството са получили над 7000 сигнала и информация, допълва Кокс.



Това е най-големият брой сигнали, получени от ФБР от атентата по време на маратона в Бостън през 2013 г., става ясно на пресконференцията.



Властите са провели и близо 200 разпита, допълва губернаторът.



В същото време властите показаха видео на заподозрян стрелец, който слиза от покрива след стрелбата по Кърк.



На видеото, публикувано късно вечерта, се вижда човек, който слиза от покрива на Университета в Юта Вали и бяга от мястото на инцидента в момента след фаталния изстрел по Кърк.



Неизвестното лице преминава през покрива, да слиза и да тича през близка улица към гориста местност. Там е намерено и оръжие, за което се предполага, че е използвано за убийството.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.