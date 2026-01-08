Семействата на загиналите и ранените при пожара в Кран-Монтана внесоха наказателна жалба в швейцарския съд

© Семейства на загиналите и ранени при пожара, избухнал в бар Constellation в швейцарския ски курорт Кран Монтана в навечерието на Нова година, са подали наказателна жалба до швейцарската прокуратура, според адвокат, представляващ група от жертвите днес, 8 януари, предава Reuters.



"Всяко семейство е подало жалба и се е присъединило към производството като ищец. Тези молби са били приети (от прокуратурата)“, обяви адвокат Ромен Жордан.



Той не уточни срещу кого е насочена жалбата, добавяйки само, че е "срещу всички отговорни, без изключение“.



Наказателното разследване на пожара в Кран-Монтана включва само собствениците на бара, които са заподозрени в престъпления, включително убийство по небрежност. Остават въпроси относно пожара и действащите процедури за безопасност.