ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Семействата на загиналите и ранените при пожара в Кран-Монтана внесоха наказателна жалба в швейцарския съд
"Всяко семейство е подало жалба и се е присъединило към производството като ищец. Тези молби са били приети (от прокуратурата)“, обяви адвокат Ромен Жордан.
Той не уточни срещу кого е насочена жалбата, добавяйки само, че е "срещу всички отговорни, без изключение“.
Наказателното разследване на пожара в Кран-Монтана включва само собствениците на бара, които са заподозрени в престъпления, включително убийство по небрежност. Остават въпроси относно пожара и действащите процедури за безопасност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 20
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
ЕС прие промени при ремонтите на уреди, удрят по производителите
15:19 / 08.01.2026
Гръцките фермери дадоха старт на 48-часовата блокада на граничнит...
13:41 / 08.01.2026
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата - Промахон" и от двете ст...
13:05 / 08.01.2026
Защо Чехия все още не приема еврото?
09:47 / 08.01.2026
Венецуела съобщи за 100 загинали в резултат на военната операция ...
08:09 / 08.01.2026
"Добрите стари" германски коли изчезват, заводи затварят и работн...
10:13 / 07.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS