© В петък в бразилския щат Сао Пауло се е разбил самолет, който е превозвал десетки пътници, съобщават местни медии.



Пътническият самолет е превозвал 62 души - 58 пътници и 4 членове на екипажа, не е ясно колко души са ранени и загинали.



Местният корпус на пожарникарите е потвърдил, че самолетът е паднал в град Винхедо, но не е предложил повече подробности, предава Associated Press.



Бразилската телевизия GloboNews показа кадри, на които се вижда голяма горяща площ и дим, излизащ от видимия фюзелаж на самолета. Допълнителни кадри на GloboNews показаха самолет, който се спуска вертикално надолу, като при падането се завърта по спирала.



Бразилските летищни власти Infraero не са потвърдили веднага информацията след запитване от страна на The Associated Press. Нито една от местните авиокомпании не съобщава веднага, че някой от техните самолети е изчезнал.



