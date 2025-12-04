ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|САЩ разрешава определени трансакции, свързани с бензиностанциите на "Лукойл" извън Русия
Според документа, лицензът позволява транзакции с международното дъщерно дружество на "Лукойл" и свързани компании с цел закупуване на стоки и услуги, техническа поддръжка, експлоатация и ликвидация на физически бензиностанции, разположени извън територията на Русия.
Блокираните сметки на тези организации могат да бъдат използвани за тези одобрени транзакции, според изявление на Министерството на финансите на САЩ, цитирано от b92.net. Министерството предупреждава, че този лиценз не позволява транзакции с руски държавни финансови институции или директни преводи към Русия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 43
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Най-после Евростат ни сложи на второ място в положителна класация...
17:19 / 04.12.2025
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яй...
16:54 / 04.12.2025
Федерика Могерини след ареста си: Невинна съм!
23:02 / 03.12.2025
Производител: Никога не съм преживявал такова нещо в цялата си ка...
10:26 / 01.12.2025
Една от най-големите коледни атракции в Европа тази година е на п...
18:15 / 30.11.2025
Земетресение в Турция
13:03 / 30.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS