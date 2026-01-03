ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разследват двамата управители на бара в Швейцария след смъртоносния пожар в новогодишната нощ
Подозрението е за убийство по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и причиняване на пожар по непредпазливост.
Един от фокусите на разследването е как огънят се е разпространил толкова бързо - следователите разглеждат възможността бързото разпространение да се дължи на пяна на тавана, която е била предназначена да заглуши шума.
Швейцарски търговски регистър посочва френската двойка Жак и Джесика Морети като собственици на Le Constellation.
