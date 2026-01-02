Разкриха причината за пожара в швейцарския курорт Кран-Монтана

© Прокуратурата на кантона Вале смята, че използването на фойерверки е най-вероятната причина за пожара в бар в швейцарския курорт Кран-Монтана, съобщава CNN.



Главният прокурор Беатрис Пийо заяви, че всички индикации сочат, че пожарът е причинен от горещи свещи или фойерверки, поставени в бутилки шампанско и твърде близо до тавана на помещението.



Според Пийо, разследването е стигнало до това заключение чрез анализ на видеозаписи и интервюта. Тя подчерта, че са били разпитани двама френски мениджъри и оцелели клиенти. Прокуратурата продължава да преглежда обстоятелствата около инцидента и да преглежда други материали около него.



Припомняме, че около 47 души загинаха, а 119 бяха ранени при пожара, който избухна в бар Le Constellation в курорта Кран-Монтана в Швейцария.



Инцидентът е станал през нощта на 1 януари.



Според очевидци, млади хора, повечето от които непълнолетни, са били блокирани в мазето на бара.