Разкриха маршрута на Путин за срещата му с Тръмп
Автор: Лора Димитрова 17:35Коментари (0)393
© УНН
Самолетът на руския президент Владимир Путин ще трябва да заобиколи повечето страни от Европейския съюз, за ​​да пристигне в Унгария за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Маршрутът може да достигне до 5 хиляди км, което увеличава времето за полет с 3 часа. Това съобщава специализираното издание Air Live, предава УНН.

Детайли

"Поради продължаващите санкции на ЕС и ограничения на въздушното пространство срещу Русия след нахлуването ѝ в Украйна, на руските правителствени самолети, включително президентския Ил-96, е забранено да летят над по-голямата част от Европа. Това означава, че маршрутът на Путин до Унгария трябва да заобиколи по-голямата част от държавите членки на ЕС, въпреки че самата Унгария е част от блока“, пише изданието.

Изданието предполага, че самолетът на руския президент най-вероятно ще прелети през Каспийско море, Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора, Сърбия и Унгария.

"Маршрутът на полета може да бъде около 5000 км и ще увеличи времето за полет с приблизително 3 часа в сравнение с директен маршрут от 1500 км. Въпреки че руският президентски самолет е напълно способен да извършва полети на дълги разстояния, удълженият маршрут ще изисква внимателна координация с турския и сръбския контрол на въздушното движение и потенциални планове за действие в случай на метеорологични или дипломатически усложнения“, добавя изданието.

Отбелязва се, че това не е първият път, в който Путин или други руски служители трябва да избират креативни начини за участие в международни срещи на върха. След въвеждането на забрани за въздушното пространство на Запада в началото на 2022 г., руските дипломатически самолети трябваше да правят отклонения през Централна Азия, Близкия изток или Балканите, за да достигнат дестинации, които са на няколко часа път.

"Пътуването на Путин до Будапеща подчертава как геополитическата изолация продължава да променя дори логистиката на дипломацията. Въпреки че Унгария предлага рядка възможност в ЕС за лична среща с Тръмп, полетът до там в никакъв случай не е лесен. Към момента не е публикуван официален план на полета, но турско-сръбският коридор изглежда е най-практичният маршрут за пристигане на руския президент в Унгария“, отбелязва изданието.

Припомняне

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че следващата седмица ще се проведе среща на високо ниво между американски и руски екипи. Той също така заяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин на уговорено място, Будапеща, Унгария, за да обсъдят възможността за прекратяване на тази "безславна“ война между Русия и Украйна.

Тръмп заяви, че ще проведе двустранна среща с руския президент Владимир Путин в Унгария, но ще поддържа контакт с украинския президент Володимир Зеленски .


