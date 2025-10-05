ИЗПРАТИ НОВИНА
РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието в България
Автор: Ваня Кузманова 08:20Коментари (0)233
© Булфото
РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието, съобщи в X държавният глава Румен Радев след телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска.

"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа Радев.



