|РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в България
Според информацията е имало искане от Вашингтон за екстрадицията им в САЩ.
"Взето е решение за екстрадиция на Олег Олшански, но защитата планира да обжалва. Съдебно заседание по същество на делото срещу Сергей Ивин все още не е проведено“, съобщават от посолството.
Служители на руския консулски отдел в България са посетили арестуваните в софийския следствен арест.
