Протестът на гръцките фермери затвори и ГКПП "Капитан Петко войвода - Орменион" за тирове

© Гръцките фермери блокираха още една граница с България. Преустановява се пропускането през граничен преход "Капитан Петко войвода - Орменион“ на тежкотоварни автомобили и в двете посоки.



Както "Фокус" ви съобщи по-рано днес протестът на гръцките фермери блокира движението на тирове през "Кулата-Промахон".



"Фокус" припомня, че недоволството на фермерите е предизвикано от неизплатени субсидии.