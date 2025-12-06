ЗАРЕЖДАНЕ...
|Протестът на гръцките фермери затвори и ГКПП "Капитан Петко войвода - Орменион" за тирове
Както "Фокус" ви съобщи по-рано днес протестът на гръцките фермери блокира движението на тирове през "Кулата-Промахон".
"Фокус" припомня, че недоволството на фермерите е предизвикано от неизплатени субсидии.
