ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Природният феномен Ла Ниня се завърна
Природният феномен Ла Ниня се появява, когато определени зони от централната част на Тихия океан се охладят с около половин градус по Целзий спрямо нормалното. В Съединените щати това често води до повече валежи, включително възможни снежни бури в северните райони, и засушавания на юг, предава БТА.
Феноменът може да доведе до обилни дъждове в Индонезия, Филипините, части от Австралия, цяла Южна Америка и Югоизточна Африка, но същевременно да предизвика суша в Близкия изток, Източна Аржентина, Източен Китай, Корея и Южна Япония, обясняват метеоролозите.
Обикновено по време на Ла Ниня ветровите характеристики благоприятстват появата на повече и по-силни бури, особено в края на годината и често в района на Карибите, посочва експертът по ураганите от Университета в Олбани Брайън Танг, цитиран от АП. В същото време Брайън Макнолди от Университета в Маями, който изучава тропическите циклони, морското равнище и екстремните горещини, уточни, че тази година Ла Ниня се появява твърде късно и е твърде слаба, за да нанесе значителни щети.
Специфичните характеристики на явлението, особено поривите на вятъра, обикновено увеличават ураганната активност. Все пак до момента това не се наблюдава, а дългосрочните компютърни модели не предвиждат подобна тенденция през следващите седмици, посочва експертът по ураганите от Държавния университет на Колорадо Фил Клоцбах.
Някои проучвания показват, че в Съединените щати Ла Ниня може да бъде по-скъпа от Ел Ниньо. Икономическо изследване от 1999 г. установи, че сушата, причинена от Ла Ниня, струва на американското селско стопанство между 2,2 и 6,5 милиарда долара — значително повече от щетите за 1,5 милиарда долара, причинени от Ел Ниньо.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 782
|предишна страница [ 1/131 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Мощно земетресение разтърси съседите
08:07 / 09.10.2025
В Гърция: Стига! Вече просто не издържаме!
12:01 / 07.10.2025
Bloomberg: Близки до Тръмп оказват натиск върху Нобеловия комитет...
11:14 / 05.10.2025
РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедст...
08:20 / 05.10.2025
Ердоган: "Хамас" показва готовност за мир
17:13 / 04.10.2025
Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още ...
16:56 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS