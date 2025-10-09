ИЗПРАТИ НОВИНА
Природният феномен Ла Ниня се завърна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:04 / 09.10.2025Коментари (0)271
© iStock
Ла Ниня — по-хладната и понякога по-скъпо струваща "сестра“ на Ел Ниньо, пристигна, за да обърка времето по целия свят, съобщиха метеоролози в четвъртък, цитирани от АП.

Природният феномен Ла Ниня се появява, когато определени зони от централната част на Тихия океан се охладят с около половин градус по Целзий спрямо нормалното. В Съединените щати това често води до повече валежи, включително възможни снежни бури в северните райони, и засушавания на юг, предава БТА. 

Феноменът може да доведе до обилни дъждове в Индонезия, Филипините, части от Австралия, цяла Южна Америка и Югоизточна Африка, но същевременно да предизвика суша в Близкия изток, Източна Аржентина, Източен Китай, Корея и Южна Япония, обясняват метеоролозите.

Обикновено по време на Ла Ниня ветровите характеристики благоприятстват появата на повече и по-силни бури, особено в края на годината и често в района на Карибите, посочва експертът по ураганите от Университета в Олбани Брайън Танг, цитиран от АП. В същото време Брайън Макнолди от Университета в Маями, който изучава тропическите циклони, морското равнище и екстремните горещини, уточни, че тази година Ла Ниня се появява твърде късно и е твърде слаба, за да нанесе значителни щети.

Специфичните характеристики на явлението, особено поривите на вятъра, обикновено увеличават ураганната активност. Все пак до момента това не се наблюдава, а дългосрочните компютърни модели не предвиждат подобна тенденция през следващите седмици, посочва експертът по ураганите от Държавния университет на Колорадо Фил Клоцбах.

Някои проучвания показват, че в Съединените щати Ла Ниня може да бъде по-скъпа от Ел Ниньо. Икономическо изследване от 1999 г. установи, че сушата, причинена от Ла Ниня, струва на американското селско стопанство между 2,2 и 6,5 милиарда долара — значително повече от щетите за 1,5 милиарда долара, причинени от Ел Ниньо.


