Посланикът на Израел: Никога няма да допуснем втори 7 октомври

© NOVA NEWS 2 години след терористичната атака на "Хамас" израелските заложници се завърнаха у дома. Това ли е краят на войната коментира в ефира на NOVA NEWS Н. Пр. Йоси Леви Сфари, посланик на Израел. Той бе категоричен, че никога няма да допуснат втори 7 октомври.



Припомняме, че именно на тази дата конфликтът между Израел и "Хамас" навлезе в нов, драматичен етап. След изненадващото нападение от страна на групировката, което доведе до масови жертви и отвличания, Израел отвърна с мащабна военна операция в ивицата Газа. През следващите две години конфликтът се разгръщаше с различна интензивност, прекъсвания, опити за примирие и сериозни хуманитарни последици.



"Ние сме народ с 3000-годишна история. Имаме дълга памет. 7 октомври няма да бъде забравен не заради семействата, които са все още живи и са преживели жестокостите на този ден, а защото като народ ние помним. Няма да допуснем да се случи втори 7 октомври. Няма да позволим терористични организации да процъфтяват до нашите граници. Това бе нашата грешка", обясни той в ефира на предаването. По думите му "Хамас" трябва да се демилитаризира.



"В нова ера ли сме? – Може би. Имаме една възможност, но тя трябва да бъде взета много несериозно. Има условия и стъпки, които трябва да бъдат извървени и очакваме това да стане. Заложниците са освободени, но само живите. В този конфликт загинаха около 2000 души - цивилни и военни. 18 тела остава да бъдат предадени на роднините им в Израел", допълни Н. Пр. Йоси Леви Сфари.



По думите му Израел е допуснала доста грешки в тази война, като пример посочи нападението на базата на ООН, която предизвика и смъртта на български гражданин.



"Нямаме никакъв конфликт с България. Това беше грешка. Във войната се случват такива неща. Определено трябва да има разследване на действията ни", допълни посланикът.



И поясни, че възстановяването на Газа зависи до голяма степен от финансиране от арабски държави.