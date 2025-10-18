ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Посланикът на Израел: Никога няма да допуснем втори 7 октомври
Автор: ИА Фокус 19:48Коментари (0)123
© NOVA NEWS
2 години след терористичната атака на "Хамас" израелските заложници се завърнаха у дома. Това ли е краят на войната коментира в ефира на NOVA NEWS Н. Пр. Йоси Леви Сфари, посланик на Израел. Той бе категоричен, че никога няма да допуснат втори 7 октомври.

Припомняме, че именно на тази дата конфликтът между Израел и "Хамас" навлезе в нов, драматичен етап. След изненадващото нападение от страна на групировката, което доведе до масови жертви и отвличания, Израел отвърна с мащабна военна операция в ивицата Газа. През следващите две години конфликтът се разгръщаше с различна интензивност, прекъсвания, опити за примирие и сериозни хуманитарни последици.

"Ние сме народ с 3000-годишна история. Имаме дълга памет. 7 октомври няма да бъде забравен не заради семействата, които са все още живи и са преживели жестокостите на този ден, а защото като народ ние помним. Няма да допуснем да се случи втори 7 октомври. Няма да позволим терористични организации да процъфтяват до нашите граници. Това бе нашата грешка", обясни той в ефира на предаването. По думите му "Хамас" трябва да се демилитаризира.

"В нова ера ли сме? – Може би. Имаме една възможност, но тя трябва да бъде взета много несериозно. Има условия и стъпки, които трябва да бъдат извървени и очакваме това да стане. Заложниците са освободени, но само живите. В този конфликт загинаха около 2000 души - цивилни и военни. 18 тела остава да бъдат предадени на роднините им в Израел", допълни Н. Пр. Йоси Леви Сфари.

По думите му Израел е допуснала доста грешки в тази война, като пример посочи нападението на базата на ООН, която предизвика и смъртта на български гражданин.

"Нямаме никакъв конфликт с България. Това беше грешка. Във войната се случват такива неща. Определено трябва да има разследване на действията ни", допълни посланикът. 

И поясни, че възстановяването на Газа зависи до голяма степен от финансиране от арабски държави.


Още по темата: общо новини по темата: 321
18.10.2025 »
18.10.2025 »
13.10.2025 »
13.10.2025 »
13.10.2025 »
12.10.2025 »
предишна страница [ 1/54 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Разкриха маршрута на Путин за срещата му с Тръмп
17:35 / 18.10.2025
Москва: Твърде е рано за преговори с България за прелитане на рус...
15:52 / 18.10.2025
Пътуванията в Европа никога няма да са същите, предстоят големи п...
12:00 / 18.10.2025
Млада българка също е част от флотилията "Глобъл Сумуд"
10:45 / 18.10.2025
"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Пу...
19:06 / 17.10.2025
Бременна жена е сред жертвите на експлозията в блок в Букурещ
16:18 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
15:37 / 16.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Конфликт Израел-Газа
Закупуване на самолети F-16
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Катастрофи в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: