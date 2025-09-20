ИЗПРАТИ НОВИНА
Полша вдигна бойни самолети   
Автор: Елиза Дечева 09:21Коментари (0)337
Полски и съюзнически самолети бяха разположени днес сутринта, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на страната, след като Русия нанесе въздушни атаки срещу Западна Украйна близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната-членка на НАТО, цитирани от Reuters. 

"Полските и съюзническите самолети действат в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са приведени в най-висока степен на готовност", се казва в тяхно изявление,  публикувано в  Х.


Още по темата: общо новини по темата: 4651
20.09.2025 Русия отрече за изтребителите над Естония
20.09.2025 България с остра позиция след нахлуването на руски военни самолети в
Естония
15.09.2025 Митрофанова за руските дронове: Това е планирана провокация
15.09.2025 МВнР привика на среща Митрофанова
14.09.2025 Доц. Златогор Минчев: Едно време гледахме Star Wars, a сега вече това се
случва
13.09.2025 Тръмп обяви: Ако НАТО направи това, което казвам, войната ще свърши бързо
Още новини от Международни новини:
Русия отрече за изтребителите над Естония
09:22 / 20.09.2025
Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с ...
22:19 / 19.09.2025
Композитор загина в катастрофа с малък самолет
07:53 / 19.09.2025
Алексей Навални е бил отровен
20:07 / 17.09.2025
Ипотеките в Гърция скочиха 
10:08 / 17.09.2025
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо ...
10:32 / 17.09.2025

