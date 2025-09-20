Полша вдигна бойни самолети   

© Полски и съюзнически самолети бяха разположени днес сутринта, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на страната, след като Русия нанесе въздушни атаки срещу Западна Украйна близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната-членка на НАТО, цитирани от Reuters.



"Полските и съюзническите самолети действат в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са приведени в най-висока степен на готовност", се казва в тяхно изявление, публикувано в Х.